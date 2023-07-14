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Машников Влас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1832 и 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1832 и 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Машников Меркурий Власович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Машников Артемий Власович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Машников Леонид Власович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1897

Сын: Машников Трофим Власович

Мать ребёнка: ?

Витебская губ., с. Малые Горонцы
Рождение ребёнка
1909

Сын: Машников Александр Власович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
21.12.1912

Сын: Машников Потап Власьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машников Евстратий Власович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машников Аристарх

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно