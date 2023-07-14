Машников Влас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1832 и 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1832 и 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Машников Меркурий Власович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Машников Артемий Власович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: ?
Витебская губ., с. Малые Горонцы
Рождение ребёнка
1909
Сын: Машников Александр Власович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
21.12.1912
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машников Евстратий Власович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машников Аристарх
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно