Sadul Jürri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sadul Jürri

Место рождения

Эммасте-Куризу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Дата рождения

16.02.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Эммасте-Куризу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Крещение
1842
Кяйна, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Бракосочетание
11.11.1853

Жена: Sadul Liso

Эммасте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
(-): Liso Sadul (Aunpu)
Рождение ребёнка
12.10.1855

Дочь: Leisberg Ingel

Мать ребёнка: Sadul Liso

Куризу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Смерть
Неизвестно
Estonia
Estonia