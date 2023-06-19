Sadul Jürri
Место рождения
Дата рождения16.02.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
1842
Кяйна, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Бракосочетание
11.11.1853
Жена: Sadul Liso
Эммасте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
(-): Liso Sadul (Aunpu)
Рождение ребёнка
12.10.1855
Дочь: Leisberg Ingel
Мать ребёнка: Sadul Liso
Куризу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Смерть
Неизвестно
Estonia
Estonia