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Шутова Марфа Павлова

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Место рождения

дер. Городиловская, Лужановский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1709 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Городиловская, Лужановский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Анна Софронова

Отец ребёнка: Шутов Софрон Терентьев

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Федосья Софронова

Отец ребёнка: Шутов Софрон Терентьев

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Шутов Борис Софронов

Отец ребёнка: Шутов Софрон Терентьев

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Шутов Яков Софронов

Отец ребёнка: Шутов Софрон Терентьев

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Шутов Никифор Софронов

Отец ребёнка: Шутов Софрон Терентьев

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Стефанида Софронова

Отец ребёнка: Шутов Софрон Терентьев

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Софрон Терентьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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