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Козловский Кирилл Афанасьевич

Место рождения

Волковыск, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

04.05.1855

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Козловский Афанасий Тимофеевич

Мать: Козловская Анна Никифоровна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Козловский Игнат Кириллович

Мать ребёнка: Козловская Ефросинья Федоровна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
20.01.1804

Дочь: Ксения Кирилловна

Мать ребёнка: Козловская Ефросинья Федоровна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Козловский Иван Кириллович

Мать ребёнка: Козловская Ефросинья Федоровна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
15.03.1815

Сын: Козловский Иосиф Кириллович

Мать ребёнка: Козловская Ефросинья Федоровна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Смерть
04.05.1855
Волковыск, Червенский район, Минская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость