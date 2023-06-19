Козловский Кирилл Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти04.05.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1799
Сын: Козловский Игнат Кириллович
Мать ребёнка: Козловская Ефросинья Федоровна
Рождение ребёнка
20.01.1804
Дочь: Ксения Кирилловна
Мать ребёнка: Козловская Ефросинья Федоровна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Козловский Иван Кириллович
Мать ребёнка: Козловская Ефросинья Федоровна
Рождение ребёнка
15.03.1815
Сын: Козловский Иосиф Кириллович
Мать ребёнка: Козловская Ефросинья Федоровна
Смерть
04.05.1855
Причина смерти: Естественная смерть/старость