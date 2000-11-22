Дементьев Валерий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьев Валерий Васильевич

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Место рождения

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.08.1925

Дата смерти

22.11.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1940 по 1944
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945 по 1950
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1950 по 2000
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.11.2000
Москва, город федерального значения Москва
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