Дементьев Валерий Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.08.1925
Дата смерти22.11.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1940 по 1944
Место жительства
С 1945 по 1950
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1950 по 2000
Смерть
22.11.2000