Ковалькова Елена Вадимовна 20.04.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковалькова Елена Вадимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1968 г.р.

Дети

2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1984

Отец: не указан

Мать: Шигапова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маханьков Денис Владимирович

Рождение ребёнка
21.12.2006

Сын: Маханьков Кирилл Денисович

Отец ребёнка: Маханьков Денис Владимирович

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