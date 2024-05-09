Ковалькова Елена Вадимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1984
Отец: не указан
Мать: Шигапова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маханьков Денис Владимирович
Рождение ребёнка
21.12.2006
Сын: Маханьков Кирилл Денисович
Отец ребёнка: Маханьков Денис Владимирович