Атзитаров Гайнетдин Насирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Ануара Гайнетдиновна
Мать ребёнка: Атзитарова Гульмиямал Халиулловна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Атзитаров Хисматулла Гайнетдинович
Мать ребёнка: Атзитарова Гульмиямал Халиулловна
д.Юлдашево Федоровский район БАССР
Смерть
Неизвестно