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Борзов Исай Евстафиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Борзов Евстафий Лукьянов

Мать: Борзова Лукерья Ефремова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Борзов Филип Исаев

Мать ребёнка: Борзова Параскева Терентьева

Рождение ребёнка
1829

Сын: Борзов Евдоким Исаев

Мать ребёнка: Борзова Параскева Терентьева

Рождение ребёнка
1835

Сын: Борзов Иван Исаев

Мать ребёнка: Борзова Параскева Терентьева

Рождение ребёнка
1838

Сын: Борзов Феодор Исаев

Мать ребёнка: Борзова Параскева Терентьева

Рождение ребёнка
1840

Сын: Борзов Андрей Исаев

Мать ребёнка: Борзова Параскева Терентьева

Рождение ребёнка
1844

Сын: Борзов Дмитрий Исаев

Мать ребёнка: Борзова Параскева Терентьева

Смерть
Неизвестно

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