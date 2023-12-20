Борзов Исай Евстафиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Борзов Евстафий Лукьянов
Мать: Борзова Лукерья Ефремова
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827
Сын: Борзов Филип Исаев
Мать ребёнка: Борзова Параскева Терентьева
Рождение ребёнка
1829
Сын: Борзов Евдоким Исаев
Мать ребёнка: Борзова Параскева Терентьева
Рождение ребёнка
1835
Сын: Борзов Иван Исаев
Мать ребёнка: Борзова Параскева Терентьева
Рождение ребёнка
1838
Сын: Борзов Феодор Исаев
Мать ребёнка: Борзова Параскева Терентьева
Рождение ребёнка
1840
Сын: Борзов Андрей Исаев
Мать ребёнка: Борзова Параскева Терентьева
Рождение ребёнка
1844
Сын: Борзов Дмитрий Исаев
Мать ребёнка: Борзова Параскева Терентьева
Смерть
Неизвестно