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Ильиных Александр Григорьевич
Ильиных Александр Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1814
Пол
Мужской
Отец
Ильиных Григорий Егорович
Вычислено 1789 г.р.
Мать
(Ильиных) Катерина
Вычислено 1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814
Отец:
Ильиных Григорий Егорович
Мать:
Катерина
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