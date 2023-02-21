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Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Анастасия Флорова

Отец ребёнка: Цыбезов Флор Иванов

Рождение ребёнка
09.08.1873

Сын: Цыбезов Флор Флоров

Отец ребёнка: Цыбезов Флор Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.03.1876

Сын: Цыбезов Иосиф Флоров

Отец ребёнка: Цыбезов Флор Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.09.1878

Сын: Цыбезов Петр Флоров

Отец ребёнка: Цыбезов Флор Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.07.1882

Дочь: Прасковья Фролова

Отец ребёнка: Цыбезов Флор Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.09.1885

Дочь: Ромашкина Ефросинья Флорова

Отец ребёнка: Цыбезов Флор Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.06.1888

Дочь: Акилина Флорова

Отец ребёнка: Цыбезов Флор Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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