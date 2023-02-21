Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Анастасия Флорова
Отец ребёнка: Цыбезов Флор Иванов
Рождение ребёнка
09.08.1873
Сын: Цыбезов Флор Флоров
Отец ребёнка: Цыбезов Флор Иванов
Рождение ребёнка
28.03.1876
Сын: Цыбезов Иосиф Флоров
Отец ребёнка: Цыбезов Флор Иванов
Рождение ребёнка
27.09.1878
Сын: Цыбезов Петр Флоров
Отец ребёнка: Цыбезов Флор Иванов
Рождение ребёнка
17.07.1882
Дочь: Прасковья Фролова
Отец ребёнка: Цыбезов Флор Иванов
Рождение ребёнка
24.09.1885
Дочь: Ромашкина Ефросинья Флорова
Отец ребёнка: Цыбезов Флор Иванов
Рождение ребёнка
19.06.1888
Дочь: Акилина Флорова
Отец ребёнка: Цыбезов Флор Иванов
Смерть
Неизвестно