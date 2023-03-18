Кафтайлова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кафтайлов Александр
Отец ребёнка: Кафтайлов Николай Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно