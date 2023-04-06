Егорова Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Егоров Иван Иванович

Мать: не указана

Смерть
1951
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