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Егорова Тамара Ивановна
Егорова Тамара Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1900
Дата смерти
1951
Пол
Женский
Отец
Егоров Иван Иванович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец:
Егоров Иван Иванович
Мать: не указана
Смерть
1951
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