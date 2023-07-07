Корчагин Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагин Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчагин Анатолий Гаврилович

Мать ребёнка: Никитина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчагин Валерий Гаврилович

Мать ребёнка: Никитина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчагин Анатолий Гаврилович

Мать ребёнка: Никитина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно