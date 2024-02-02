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Фёдоров Фёдор Гаврилов

Место рождения

Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво

Дата рождения

29.01.1807

Дата смерти

24.01.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1807

Отец: Фёдоров Гаврила Трофимов

Мать: Фёдорова Федосья Васильевна

Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Крещение
29.01.1807
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Репниково Иван Васильевич и д. Чепелёво жена Никифора Никитовича Елена Трофимовна
Бракосочетание
02.06.1822

Жена: Фёдорова Пелагея Фомина

Рождение ребёнка
26.03.1826

Сын: Фёдоров Тит Фёдоров

Мать ребёнка: Фёдорова Пелагея Фомина

Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Смерть
24.01.1857
Серпуховской уезд Глубоковской вол. д.Чепелёво
Причина смерти: Болезнь от горячки
Похороны
26.01.1857
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