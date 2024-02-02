Фёдоров Фёдор Гаврилов
Место рожденияСерпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Дата рождения29.01.1807
Дата смерти24.01.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1807
Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Крещение
29.01.1807
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Репниково Иван Васильевич и д. Чепелёво жена Никифора Никитовича Елена Трофимовна
Бракосочетание
02.06.1822
Жена: Фёдорова Пелагея Фомина
Рождение ребёнка
26.03.1826
Сын: Фёдоров Тит Фёдоров
Мать ребёнка: Фёдорова Пелагея Фомина
Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Смерть
24.01.1857
Серпуховской уезд Глубоковской вол. д.Чепелёво
Причина смерти: Болезнь от горячки
Похороны
26.01.1857