Бакиров Хамза
Место рожденияд.Байряка РТ
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Бакиров Фахирьян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакирова Хасби
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1938
Смерть
Неизвестно