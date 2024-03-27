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Бакиров Хамза

Место рождения

д.Байряка РТ

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Бакиров Фахирьян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакирова Хасби

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакирова Хасби

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакирова Хасби

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакирова Хасби

Смерть
Неизвестно

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