Нестереня Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1960
Отец: не указан
Мать: Нестереня Нина Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1987
Сын: Нестереня Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Нестереня Галина Вячеславовна
Рождение ребёнка
05.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нестереня Галина Вячеславовна
Королёв, Королев, Московская область