Нестереня Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестереня Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1938 г.р.

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1960

Отец: не указан

Мать: Нестереня Нина Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1987

Сын: Нестереня Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Нестереня Галина Вячеславовна

Рождение ребёнка
05.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестереня Галина Вячеславовна

Королёв, Королев, Московская область
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