Солоненко Александр Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солоненко Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1961

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1961

Отец: Солоненко Леонид Никодимович

Мать: не указана

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