Ефименко (Гурова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефименко (Гурова) Ольга

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Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 15.08.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
ст. Андрюковская (Андрюки), Краснодарский кр.
Рождение ребёнка
09.05.1933

Дочь: Багма Алла

Отец ребёнка: Ефименко Георгий

с. Солёное
Рождение ребёнка
12.11.1934

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Ефименко Георгий

с. Солёное
Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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