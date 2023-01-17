Ефименко (Гурова) Ольга
Место рождения
Дата рожденияОколо 15.08.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
ст. Андрюковская (Андрюки), Краснодарский кр.
Рождение ребёнка
09.05.1933
Дочь: Багма Алла
Отец ребёнка: Ефименко Георгий
с. Солёное
Рождение ребёнка
12.11.1934
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Ефименко Георгий
с. Солёное
Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область