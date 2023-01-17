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Аронов Гирш Беркович

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Место рождения

Старая Белица, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аронов Берка

Мать: не указана

Старая Белица, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Аронов Нисан Гиршевич

Мать ребёнка: Аронова Бейла Хаимовна

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
12.09.1912

Дочь: Аронова Хая Гиршевна

Мать ребёнка: Аронова Бейла Хаимовна

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
12.09.1912 ст.

Сын: Аронов Иосиф Гиршевич

Мать ребёнка: Аронова Бейла Хаимовна

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
06.02.1914

Дочь: Аронова Шая Гиршевна

Мать ребёнка: Аронова Бейла Хаимовна

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аронова Бейла Хаимовна

Смерть
Неизвестно
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