Аронов Гирш Беркович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аронов Берка
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Аронова Бейла Хаимовна
Рождение ребёнка
12.09.1912
Дочь: Аронова Хая Гиршевна
Мать ребёнка: Аронова Бейла Хаимовна
Рождение ребёнка
12.09.1912 ст.
Мать ребёнка: Аронова Бейла Хаимовна
Рождение ребёнка
06.02.1914
Дочь: Аронова Шая Гиршевна
Мать ребёнка: Аронова Бейла Хаимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аронова Бейла Хаимовна
Смерть
Неизвестно