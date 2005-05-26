Калинина Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1947

Дата смерти

26.05.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1974

Дочь: Кузнецова (Калинина) Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Калинин Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
20.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Анатолий Алексеевич

Большие Уки, Большеуковский муниципальный район, Омская область
Смерть
26.05.2005

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