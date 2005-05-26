Калинина Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1947
Дата смерти26.05.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1974
Дочь: Кузнецова (Калинина) Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Калинин Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Анатолий Алексеевич
Большие Уки, Большеуковский муниципальный район, Омская область
Смерть
26.05.2005