Чекалина Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1868
Дочь: Ксения Игнатьева
Отец ребёнка: Чекалин Игнат Ермолаев
Рождение ребёнка
05.09.1870
Дочь: Феодора Игнатова
Отец ребёнка: Чекалин Игнат Ермолаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно