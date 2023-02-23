Чекалина Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекалина Анна Михайлова

Чекалина Анна Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1868

Дочь: Ксения Игнатьева

Отец ребёнка: Чекалин Игнат Ермолаев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.09.1870

Дочь: Феодора Игнатова

Отец ребёнка: Чекалин Игнат Ермолаев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалин Игнат Ермолаев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close