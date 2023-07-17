Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Филин Владимир
Филин Владимир
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Филин Сергей Федорович
Мать
Филина (Блинкова) Зинаида
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Филин Сергей Федорович
Мать:
Филина Зинаида
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь