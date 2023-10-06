Макарычев Никита Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1893 ст.
Дочь: Макарычев Иван Никитич
Мать ребёнка: Макарычева Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1895 ст.
Сын: Макарычев Алексей Никитич
Мать ребёнка: Макарычева Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1900
Дочь: Юдина Наталья Никитична
Мать ребёнка: Макарычева Феврония Ивановна
Смерть
Неизвестно