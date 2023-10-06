Макарычев Никита Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарычев Никита Григорьевич

Макарычев Никита Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макарычев Григорий Иванович

Мать: Макарычева Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
13.09.1893 ст.

Дочь: Макарычев Иван Никитич

Мать ребёнка: Макарычева Феврония Ивановна

Загарино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.03.1895 ст.

Сын: Макарычев Алексей Никитич

Мать ребёнка: Макарычева Феврония Ивановна

Загарино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.08.1900

Дочь: Юдина Наталья Никитична

Мать ребёнка: Макарычева Феврония Ивановна

Загарино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.