Баутдинов Хайдяр
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения29.09.1919
Дата смерти07.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1919
Отец: Багаутдинов Абдулла
Мать: Фейрузя
Военная служба
Неизвестно
Баутдинов Хайдер Абдулович Документ о военнопленных Дата рождения: 29.09.1919 Место рождения: Горьковская обл., Чимбели Воинское звание: мл.офицер Дата выбытия: 08.11.1941 Судьба: Погиб в плену Место пленения: Мир Лагерь: шталаг IV B Лагерный номер: 122744 Дата пленения: 30.06.1941 Место захоронения: Цайтхайн I Могила: могила 694, блок III Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 977521 Дело ист. информации: 1373
Баутдинов Хайдяр Абдуллович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1920 Дата призыва: 27.09.1943 Краснооктябрьский РВК, Сталинградская обл., г. Сталинград, Краснооктябрьский р-н Дата призыва... Показать все
Смерть
07.04.1942
Причина смерти: умер в плену
Похороны
Неизвестно