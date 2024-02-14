Баутдинов Хайдяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баутдинов Хайдяр

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

29.09.1919

Дата смерти

07.04.1942

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1919

Отец: Багаутдинов Абдулла

Мать: Фейрузя

Военная служба
Неизвестно
Баутдинов Хайдяр Абдуллович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1920 Дата призыва: 27.09.1943 Краснооктябрьский РВК, Сталинградская обл., г. Сталинград, Краснооктябрьский р-н Дата призыва... Показать все
Смерть
07.04.1942
Причина смерти: умер в плену
Похороны
Неизвестно

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