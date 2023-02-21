Воронков Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронков Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронков Николай

Мать: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронкова - Молчанова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Заикина - Воронкова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заикина - Воронкова Наталья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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