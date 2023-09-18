Маликова Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1992
Рождение ребёнка
24.11.2016
Дочь: Маликова София Артемовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.2020
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.2022
Сын: Маликов Гавриил Артемович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности