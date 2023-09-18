Маликова Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаликова Анастасия Александровна

Маликова Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1992

Отец: Щенснович Александр Степанович

Мать: Щенснович Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
24.11.2016

Дочь: Маликова София Артемовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.2020

Сын: Маликов Матфей Артемович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.06.2022

Сын: Маликов Гавриил Артемович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close