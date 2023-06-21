Штеба Андрей Назарович
Место рождениятерны, Сумская область Ukraine
Дата рождения1839
Дата смерти28.11.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Штеба Ксения Прокопьевна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
12.09.1871
Мать ребёнка: Штеба Ксения Прокопьевна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: Штеба Ксения Прокопьевна
Terny, Sums\'ka oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.11.1895
терны, Сумская область Ukraine
Похороны
Неизвестно
терны, Сумская область Ukraine