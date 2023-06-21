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Штеба Андрей Назарович

Место рождения

терны, Сумская область Ukraine

Дата рождения

1839

Дата смерти

28.11.1895

Пол

Мужской

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Штеба Назарий Кондратович

Мать: Штеба Евфросиния Фёдоровна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Штеба Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Штеба Ксения Прокопьевна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
12.09.1871

Сын: Штеба Корнилий Андреевич

Мать ребёнка: Штеба Ксения Прокопьевна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Штеба Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Штеба Ксения Прокопьевна

Terny, Sums\'ka oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.11.1895
терны, Сумская область Ukraine
Похороны
Неизвестно
терны, Сумская область Ukraine