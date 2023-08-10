Марченко Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Дарья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1904 ст.

Дочь: Наталия Ефимовна

Отец ребёнка: Марченко Ефим Евгеньевич

пос. Григорьевский
15.08.1904 #007470315 №810
Рождение ребёнка
18.09.1908 ст.

Дочь: Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Марченко Ефим Евгеньевич

пос. Григорьевский
27.10.1949 запись восстановлена в ЗАГСе
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Ефим Евгеньевич

Место жительства
Неизвестно
пос. Григорьевский
Смерть
Неизвестно
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