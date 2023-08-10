Марченко Дарья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1904 ст.
Дочь: Наталия Ефимовна
Отец ребёнка: Марченко Ефим Евгеньевич
пос. Григорьевский
15.08.1904 #007470315 №810
Рождение ребёнка
18.09.1908 ст.
Дочь: Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Марченко Ефим Евгеньевич
пос. Григорьевский
27.10.1949 запись восстановлена в ЗАГСе
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
пос. Григорьевский
Смерть
Неизвестно