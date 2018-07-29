Танаков Игнат Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танаков Игнат Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.2018

Отец: не указан

Мать: Арсланова Айгуль Айратовна

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