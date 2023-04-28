Костина (Ромашина) Елена Викторовна
Место рождения
Дата рождения05.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1984
Отец: Ромашин Виктор Иванович
Мать: Ромашина Вера Николаевна
Рождение ребёнка
03.01.?
Сын: Костин Александр Константинович
Отец ребёнка: Костин Константин
Рождение ребёнка
09.02.?
Сын: Костин Алексей Константинович
Отец ребёнка: Костин Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костин Константин