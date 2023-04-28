Костина (Ромашина) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Ромашина) Елена Викторовна

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

05.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1984

Отец: Ромашин Виктор Иванович

Мать: Ромашина Вера Николаевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.01.?

Сын: Костин Александр Константинович

Отец ребёнка: Костин Константин

Рождение ребёнка
09.02.?

Сын: Костин Алексей Константинович

Отец ребёнка: Костин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Константин

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