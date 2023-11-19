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Михаил Иванович

Место рождения

Сергеево, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Жена: Мария Афанасьевна

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.02.1908 Сергеева крестьянский сын Михаил Иванович Болдырево крестьянская девица Мария Афанасьевна по жениху Ярнево кре... Показать все
Смерть
Неизвестно

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