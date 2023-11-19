Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
Жена: Мария Афанасьевна
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.02.1908 Сергеева крестьянский сын Михаил Иванович Болдырево крестьянская девица Мария Афанасьевна по жениху Ярнево кре... Показать все
Смерть
Неизвестно