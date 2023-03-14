Тарасов Савин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Тарасов Антон Савин
Мать ребёнка: не указана
д.Сухоруковская
Рождение ребёнка
1691
Сын: Тарасов Никита Савин
Мать ребёнка: не указана
д.Сухоруковская
Смерть
Неизвестно
д.Сухоруковская