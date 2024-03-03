Бортников Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Бортников Федор
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бортников Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Федора
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федора
Смерть
Неизвестно