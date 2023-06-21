Наумова Анастасия Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.2014
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.2018
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности