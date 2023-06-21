Наумова Анастасия Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Анастасия Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.2014

Сын: Наумов Семён Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.2018

Сын: Наумов Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности