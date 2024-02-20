Грачев (Крестник) Николай Антонович
Место рожденияРоссия Калининская обл.Кимрский р-н д. Б.Аксеново..
Дата рождения28.12.1919
Дата смертиПосле ?.01.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
28.12.1919
Отец: Грачев Антон Герасимович
Мать: Грачева Мария Антоновна
Россия Калининская обл.Кимрский р-н д. Б.Аксеново..
Образование
Между 1928 и 1936
Труфановская нач.сельская школа, Ильинская СШ Кимрского р-на Калининской обл. СССР
Окончил 9 классов
Военная служба
С ?.05.1936 по ?.08.1938
Рядовой ,Владишинский с/с Кимрский р-н Калининская обл.СССР
Военная служба
С 07.02.1940 по ?.08.1940
Призван по призыву Кимским РВК Калининской обл.,СССР
Рядовой 333 стр.полк 6 стр.дивизион
Военная служба
С ?.08.1940 по ?.05.1941
Рядовой 101 б-на Минского гарнизона Зап.ВО
Военная служба
С ?.05.1941 по ?.10.1941
Ленинградское военно-пехотное училище «им.Энгельса» г.Шуя Ивановская обл.,Ускоренный курс по спец. «Командир Стрелкового взвода»
Военная служба
С ?.10.1941 по ?.04.1942
Политрук Авиа-Десантной роты 1 авиадесантн корпуса Приб.фр.
Военная служба
С ?.04.1942 по ?.08.1942
Политрук Уч.батальон 15 стр.дивизии
Военная служба
С ?.01.1943 по ?.08.1943
Зам.Командира 6 стр.роты по сп/п. 131 отд.морской курсантской бригады Северо-Кавказского фронта
Военная служба
С ?.08.1943 по ?.09.1943
Командир 6 стр.роты 947 стр.полк 257 стр.дивизии 51 А 4 Укр.фронт
Военная служба
С ?.09.1943 по ?.01.1944
На излечении по ранению в ЭГ-1956 г.Таганрог Ростовская обл.,СССР
Военная служба
С ?.01.1944 по ?.07.1944
Командип 6 стр.роты 947 стр.полка 257 стр.дивизии 51 А 4 Укр.фр.затем Приб.фр.
Военная служба
С ?.07.1944 по ?.01.1945
На излечении после контузии госпиталь-2098
Военная награда
27.09.1944
За освобождение Прибалтики Приказ 1 гв.ск № 40/н о награждении капитана - адъютанта старшего батальона 948 сп 257 стр. Сивашской Краснознаменной ордена Суворова 2-й ст. дивизии
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-6436
Военная служба
С ?.01.1945 по ?.06.1945
Госпиталь легко раненных № 2098 ,пом.нач.отд. по строевой подг.
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»
Военная служба
С ?.06.1945 по ?.10.1945
Заготовительный отдел интендантского упр.Ленинградского ВО, заготовитель
( Заготовка скота в Германии )
Военная служба
С ?.10.1945 по 24.11.1945
38 отд.б-н резерва Ленинградского ВО
Уволен в запас из СА по ст.43 п.«а» Приказ Ленинградского ВО № 0829 ( личный № Б-311719 )
Рождение ребёнка
20.12.1946
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Мать ребёнка: Грачева Екатерина Николаевна
СССР Калининская обл.Кимрский р-н д.Аксеново.
Бракосочетание
До 1946
СССР Калининская обл.,Кимрский р-н с. Б.Аксеново
Место жительства
1946
СССР Московская обл.,г.Ногинск ул.Свободная-5.
Рождение ребёнка
10.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грачева Екатерина Николаевна
СССР Московская обл..г.Ногинск
Смерть
После ?.01.1975
СССР Московская обл..г.Ногинск