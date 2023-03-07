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Сентемов Хрисанф Семенов

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Место рождения

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Сентемов Симон Филиппов

Мать: Сентемова Федосья Лукоянова

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Стефанида Хрисанфова

Мать ребёнка: Сентемова Соломония Феодотова

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Сентемов Трофим Хрисанфов

Мать ребёнка: Сентемова Соломония Феодотова

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Сентемов Иван Хрисанфов

Мать ребёнка: Сентемова Соломония Феодотова

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Сентемов Василий Хрисанфов

Мать ребёнка: Сентемова Соломония Феодотова

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Феврония Хрисанфова

Мать ребёнка: Сентемова Соломония Феодотова

Филинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Сентемов Прокопий Хрисанфов

Мать ребёнка: Сентемова Соломония Феодотова

Филинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентемова Соломония Феодотова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Филинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1802
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