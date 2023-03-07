Сентемов Хрисанф Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Стефанида Хрисанфова
Мать ребёнка: Сентемова Соломония Феодотова
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Сентемов Трофим Хрисанфов
Мать ребёнка: Сентемова Соломония Феодотова
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Сентемова Соломония Феодотова
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Сентемов Василий Хрисанфов
Мать ребёнка: Сентемова Соломония Феодотова
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Феврония Хрисанфова
Мать ребёнка: Сентемова Соломония Феодотова
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Сентемов Прокопий Хрисанфов
Мать ребёнка: Сентемова Соломония Феодотова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1802