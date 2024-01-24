(Щербинина) Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербинина) Людмила Андреевна

Место рождения

Юртное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.09.1954

Дата смерти

24.01.2024

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1934 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1954

Отец: Щербинин Андрей Васильевич

Мать: Щербинина (Толмачева) Анна Яковлевна

Юртное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прибылов Дмитрий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прибылов Дмитрий Антонович

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прибылов Дмитрий Антонович

Юртное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прибылов Дмитрий Антонович

Юртное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
По 2024
Юртное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Со слов соседей: "Людка выпивала, да, но она молодец! Шустренькая бабулька была. У неё как для деревни, как для бабушки такого возраста нормально было.Огородик она всегда сажала, всегда порядочек был,... Показать все
Смерть
24.01.2024
Юртное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

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