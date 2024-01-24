(Щербинина) Людмила Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.09.1954
Дата смерти24.01.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1970
Рождение ребёнка
28.06.1986
Место жительства
По 2024
Со слов соседей: "Людка выпивала, да, но она молодец! Шустренькая бабулька была. У неё как для деревни, как для бабушки такого возраста нормально было.Огородик она всегда сажала, всегда порядочек был,... Показать все
Смерть
24.01.2024