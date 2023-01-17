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Сексяев Гаврила

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Место рождения

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Сексяев Василий

Мать: Сексяева Пелагея

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Сексяев Иван

Мать ребёнка: Сексяева Авдотья

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сексяев Иван (Меньшой)

Мать ребёнка: Сексяева Авдотья

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сексяев Фома

Мать ребёнка: Сексяева Авдотья

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Сексяева Авдотья

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Дария

Мать ребёнка: Сексяева Авдотья

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Дарья (Меньшая)

Мать ребёнка: Сексяева Авдотья

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Сексяева Авдотья

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сексяева Авдотья

Смерть
Неизвестно
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