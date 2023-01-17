Сексяев Гаврила
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Сексяев Василий
Мать: Сексяева Пелагея
Рождение ребёнка
1784
Сын: Сексяев Иван
Мать ребёнка: Сексяева Авдотья
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Сексяева Авдотья
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сексяев Фома
Мать ребёнка: Сексяева Авдотья
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Сексяева Авдотья
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Дария
Мать ребёнка: Сексяева Авдотья
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Дарья (Меньшая)
Мать ребёнка: Сексяева Авдотья
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Сексяева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сексяева Авдотья
Смерть
Неизвестно