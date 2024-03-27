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Мустаев Мирзаакрам Имам-Хатиб

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

19.09.1863

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1863

Отец: Фахрутдинов Садретдин Мулла

Мать: не указана

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
01.02.1911

Сын: Мустаев Адип Мирзакрамович

Мать ребёнка: Камарбану

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1930
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