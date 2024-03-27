Мустаев Мирзаакрам Имам-Хатиб
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения19.09.1863
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.09.1863
Отец: Фахрутдинов Садретдин Мулла
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
01.02.1911
Сын: Мустаев Адип Мирзакрамович
Мать ребёнка: Камарбану
Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1930