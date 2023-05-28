Фёдорова (Доценко) Елена Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1902 ст.
Дата смерти14.03.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1902 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
по воспоминаниям сына Анатолия
Рождение ребёнка
28.05.1945
Сын: Фёдоров Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Фёдоров Яков Васильевич
Смерть
14.03.1993
по воспоминаниям сына Анатолия "ей было 88 лет"