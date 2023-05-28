Фёдорова (Доценко) Елена Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Доценко) Елена Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1902 ст.

Дата смерти

14.03.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
?.03.1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

по воспоминаниям сына Анатолия
Рождение ребёнка
28.05.1945

Сын: Фёдоров Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Фёдоров Яков Васильевич

Семёновка, Полтавська область
Смерть
14.03.1993
Семёновка, Полтавська область
по воспоминаниям сына Анатолия "ей было 88 лет"