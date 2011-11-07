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Пехтерев Богдан Владимирович
Пехтерев Богдан Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.11.2011
Пол
Мужской
Отец
Пехтерев Владимир Александрович
1984 г.р.
Мать
Клевцова Дарья Михайловна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2011
Отец:
Пехтерев Владимир Александрович
Мать:
Клевцова Дарья Михайловна
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