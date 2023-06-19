Протопопова (Долгополова) Устинья Петровна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Протопопов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Праскева Васильева
Отец ребёнка: Протопопов Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно