Шемякин Андрей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШемякин Андрей

Шемякин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемякин Илья Андреевич

Мать ребёнка: Шемякина (Зубова) Елена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемякина (Зубова) Елена Иванова

Рождение ребёнка
09.08.1991

Сын: Шемякин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Шемякина (Зубова) Елена Иванова

Рождение ребёнка
12.02.1996

Сын: Шемякин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Шемякина (Зубова) Елена Иванова

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