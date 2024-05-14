Шемякин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шемякина (Зубова) Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1991
Мать ребёнка: Шемякина (Зубова) Елена Иванова
Рождение ребёнка
12.02.1996
Сын: Шемякин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Шемякина (Зубова) Елена Иванова