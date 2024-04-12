Дергачев Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения24.05.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1869 ст.
Бракосочетание
04.11.1887 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Православные, первым браком. По жениху: крестьяне сельца Прудов: Сергей Акимов Логгонов и Семён Егоров Дергачёв. По невесте: Лука и Василий михайловы Панферовы
Рождение ребёнка
11.10.1895 ст.
Сын: Дергачев Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Дергачева Анна Филлиповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно