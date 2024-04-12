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Дергачев Сергей Иванович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

24.05.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
04.11.1887 ст.

Жена: Дергачева Анна Филлиповна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Православные, первым браком. По жениху: крестьяне сельца Прудов: Сергей Акимов Логгонов и Семён Егоров Дергачёв. По невесте: Лука и Василий михайловы Панферовы
Рождение ребёнка
11.10.1895 ст.

Сын: Дергачев Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Дергачева Анна Филлиповна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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