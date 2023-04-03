Козьма Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Борис Васильев
Мать: Фекла Данилова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Соломония Козьмина
Мать ребёнка: Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
1822
Сын: Евдоким Козьмин
Мать ребёнка: Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Александр Козьмин
Мать ребёнка: Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Андрей Козьмин
Мать ребёнка: Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Домника Козьмина
Мать ребёнка: Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Стефанида Козьмина
Мать ребёнка: Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Григорий Козьмин
Мать ребёнка: Ксения Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Дмитриева
Смерть
Неизвестно