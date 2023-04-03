Козьма Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьма Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Борис Васильев

Мать: Фекла Данилова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Соломония Козьмина

Мать ребёнка: Ксения Дмитриева

Рождение ребёнка
1822

Сын: Евдоким Козьмин

Мать ребёнка: Ксения Дмитриева

Рождение ребёнка
1823

Сын: Александр Козьмин

Мать ребёнка: Ксения Дмитриева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Андрей Козьмин

Мать ребёнка: Ксения Дмитриева

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Домника Козьмина

Мать ребёнка: Ксения Дмитриева

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Стефанида Козьмина

Мать ребёнка: Ксения Дмитриева

Рождение ребёнка
1834

Сын: Григорий Козьмин

Мать ребёнка: Ксения Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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