Каширина Наталья Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширина Наталья Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1965

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1965

Отец: Семенов Олег Иванович

Мать: Семенова Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
04.04.1994

Дочь: Каширина Александра Юрьевна

Отец ребёнка: Каширин Юрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каширин Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каширин Юрий Михайлович

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