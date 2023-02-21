Каширина Наталья Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1965
Отец: Семенов Олег Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1994
Дочь: Каширина Александра Юрьевна
Отец ребёнка: Каширин Юрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каширин Юрий Михайлович