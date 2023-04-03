Рорбек (Захарова) Тамара Яковлевна
Место рожденияЛенинград
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинград
Бракосочетание
1958
Ленинград
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рорбек Владислав Владимирович
г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рорбек Владислав Владимирович
г. Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно