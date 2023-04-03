Рорбек (Захарова) Тамара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рорбек (Захарова) Тамара Яковлевна

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинград
Бракосочетание
1958

Муж: Рорбек Владислав Владимирович

Ленинград
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рорбек Владислав Владимирович

г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рорбек Владислав Владимирович

г. Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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