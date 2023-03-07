Бакулин Иван Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Иван Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1688

Пол

Мужской

Отец

Около 1632 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бакулин Трофим (Трофимко) Петров

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1688
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