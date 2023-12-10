Калмыков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1948

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1948

Отец: Калмыков Иван

Мать: Калмыкова Мария Никитична

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