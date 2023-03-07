(Ряга) Ефросинья Силовна
Место рождения
Дата рождения26.04.1906
Дата смерти13.02.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1906
Отец: Качан Сила
Мать: не указана
Ранее: с. Черноярка, Щучинский район, Акмолинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
1925
Сын: Рягин Константин Егорович
Отец ребёнка: Ряга Егор Фокич
Рождение ребёнка
До 1925
Сын: Ряга Николай
Отец ребёнка: Ряга Егор Фокич
Рождение ребёнка
Между 1926 и 1937
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Ряга Егор Фокич
Рождение ребёнка
Между 1926 и 1937
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Ряга Егор Фокич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Ряга Егор Фокич
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Тамара Егоровна
Отец ребёнка: Ряга Егор Фокич
Рождение ребёнка
18.10.1946
Дочь: Елена Егоровна
Отец ребёнка: Ряга Егор Фокич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.02.1986