(Ряга) Ефросинья Силовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ряга) Ефросинья Силовна

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Место рождения

Черноярка, Павлодарский район, Павлодарская область

Дата рождения

26.04.1906

Дата смерти

13.02.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

До 1925 г.р.
1925 г.р.
1926 г.р.
Между 1926 и 1937 г.р.
Между 1926 и 1937 г.р.
1937 г.р.

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1906

Отец: Качан Сила

Мать: не указана

Черноярка, Павлодарский район, Павлодарская область
Ранее: с. Черноярка, Щучинский район, Акмолинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
1925

Сын: Рягин Константин Егорович

Отец ребёнка: Ряга Егор Фокич

Черноярка, Павлодарский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
До 1925

Сын: Ряга Николай

Отец ребёнка: Ряга Егор Фокич

Рождение ребёнка
Между 1926 и 1937

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Ряга Егор Фокич

Рождение ребёнка
Между 1926 и 1937

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Ряга Егор Фокич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Ряга Егор Фокич

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Тамара Егоровна

Отец ребёнка: Ряга Егор Фокич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
18.10.1946

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Ряга Егор Фокич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
13.02.1986
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